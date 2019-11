Pozzallo, si presenta all'Istituto Rogasi il libro "Spazio europeo e Mediterraneo"

Sarà presentato a Pozzallo il volume di Fabrizio Mandreoli (nella foto) e Marco Giovannoni Spazio europeo e Mediterraneo. Le analisi profetiche di Dossetti e La Pira. Il libro fa parte di una collana che la casa editrice Il pozzo di Giacobbe sta pubblicando. La collana, curata dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale, si chiama Sponde. Pensare il Mediterraneo.

Il libro sarà presentato venerdì 29 novembre alle ore 17, 30 nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Rogasi.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione per la gioventù Giorgio La Pira di Pozzallo, dal Club per l’UNESCO di Pozzallo in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Giuseppe Rogasi e l’Istituto d’Istruzione Superiore Giorgio La Pira.

Monsignor Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, scrive nella prefazione del libro: La lezione che ci viene da Dossetti e da La Pira è che il Mediterraneo non è solo un groviglio di problemi dettati dalla inevitabile conflittualità delle differenze, ma una risorsa che risiede nella fecondità storica ( e teologale insieme ) dell’incontro delle differenze. Alla presentazione sarà presente Marco Giovannoni ordinario di Storia della Chiesa presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana.