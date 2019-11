Augusta, 40enne picchiata e rapinata in casa: scatta una caccia all'uomo

Ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari una donna vittima di una rapina nella sua abitazione ad Augusta, nel Siracusano. L'aggressore, un uomo non ancora identificato, è riuscito a entrare in casa, al primo piano di un condominio che si affaccia su viale Risorgimento, nel quartiere di Terravecchia, avrebbe picchiato la donna, 40 anni, che vive da sola, e portato via soldi e gioielli. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato di Augusta che stanno visionando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona. La donna è stata medicata all'ospedale Muscatello per una ferita alla testa.