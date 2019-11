Lo chef modicano Luca Stracquadanio omaggia Franco Ruta a Buenos Aires

Lo chef modicano Luca Stracquadanio "ambasciatore" della cucina siciliana in Argentina. A Buenos Aires, al ristorante Narda Comedor nella lista dei Latin America’s 50 Best, lo chef del ristorante "Kufù" di Modica, è stato l'ospite d'onore su invito di Iacopo Di Bugno, giornalista di enogastronomia, patron del ristorante Punto a Lucca e per molti anni produttore di vino in Argentina. Stracquadanio, quarantenne, vanta una lunghissima carriera svoltasi perlo più all’estero da Parigi a San Francisco da Los Angeles a Toronto fino a Copenaghen. Da pochissimi anni ha deciso di tornare a Modica per dar vita al progetto Kufù bistrot di cucina fusion siculo-giapponese. Lo chef modicano, per la serata a Buenos Aires, ha sviluppato un menu in tre portate non tralasciando un omaggio alla Dolceria Bonajuto e, in particolare, a Franco Ruta: due simboli del nome di Modica nel mondo. Questo il menu: PRIMO, Gnocchetti con pomodorini secchi di Pachino "muddica" e bottarga di tonno. SECONDO, Filetto di maiale in crosta di pistacchio siciliano con salsa al cioccolato Maris Bonajuto su purea di patate al tartufo. DOLCE, “Cannolo Siciliano” omaggio a Franco Ruta.