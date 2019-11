Ippodromo di Siracusa, per la prima volta si corre il Trofeo d'Italia Gentlemen

L’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, per la prima volta, ospiterà il 45° Trofeo d'Italia riservato ai Gentlemen chiamati a rappresentare ben 20 regioni della nostra penisola. Appuntamento venerdì 29 Novembre. In base ai risultati delle selezioni regionali, scenderanno in pista:

Club Campania: Filippo Gallo - Alfredo Sorrentino

Club Emilia Romagna: Michele Canali – Carlo Hudorovich

Club Lazio: Luigi Migliaccio – Marco Minnucci

Club Lombardia: Gustavo Matarazzo – Fabio Marchino

Club Marche Abruzzo: Lucio Curato - Massimo Pierini

Club Piemonte Liguria: Michele Bechis - Enrico Colombino

Club Puglia: Federico Rescio - Francesco Tauro

Club Sicilia: Michele La Porta – Andrea Sessa

Club Toscana: Rebecca Dami – Daniele Orsini

Club Veneto: Stefano Lago - Maurizio Scala

Previste due batterie da 10 cavalli al via per selezionare i 10 protagonisti che andranno in finale; passano i primi cinque arrivati. Il convegno aprirà i battenti proprio con il Trofeo dalle ore 14:25. La finale abbinata alla sesta delle sette competizioni in programma tutte dedicate ai gentlemen.

Nella prima batteria hanno chance con, Vis di Girifalco, Tundras e Sacro Jet, Rebecca Dami per la Toscana, Michele Canali per l'Emilia Romagna e Alfredo Sorrentino per la Campania. Attenzione al bravo Michele Bechis chiamato a risvegliare le potenzialità di Zaffirio.

In seconda batteria, invece, prima citazione per il gentleman siciliano Andrea Sessa chiamato alla guida dell’ottima Vacanza Jet. Bene anche, con Zelig Rab, Enrico Colombino per Piemonte e Liguria e per Gustavo Matarazzo con Uniost in rappresentanza della Lombardia. Zaira Truppo, se si ritrova, può far fare bella figura a Lucio Curato in rappresentanza delle Marche e Abruzzo.

La maggiore dotazione proprio legata alla finale Trofeo Regioni d'Italia, mentre interessante resta pure la quarta corsa, una Reclamare, che riserva il miglio a cavalli di tre anni nel Premio Club GDC Sicilia valido per l'ippica nazionale. Qui, piacciono a Asaf Ferm, Ayon Rab, Afrodite Trebì e Ania Rich che a Siracusa ha vinto e convinto subito. Attesa anche Aurea Wise L.

PPODROMO DI SIRACUSA

PARTENTI DICHIARATI PER LE CORSE DEL 29 - 11 - 19

INIZIO RIUNIONE ORE 14.25

=01 I-14.25-PR. TROFEO REGIONI D'ITALIA 1 BA E.5.060 INVITO GD M.1600

-(TRIO)-

01 VELLUTO DEL PRI 1600 S.LAGO

02 VOICI AS L.MIGLIACCIO

03 OTTAVIO DL M.A.LA PORTA

04 SPIRIT MN F.MARCHINO

05 SACRO JET A.SORRENTINO

06 VIDAL TAV MAS.PIERINI

07 ZAFFIRIO M.BECHIS

08 ZOLDER OP F.RESCIO

09 TUNDRAST M.CANALI

10 VIS DI GIRIFALCO R.DAMI

=02 II-15.00-PR. TROFEO REGIONI D'ITALIA 2 BA E.5.060 INVITO GD M.1600

-(TRIO)-

01 TORDINA JET 1600 MAU.SCALA

02 TABOR CAF F.TAURO

03 UNIONST GU.MATARAZZO

04 STEFANO HP D.ORSINI

05 ZATHURA C.HUDOROVICH

06 TATU' FIL.GALLO

07 ZELIG RAB E.COLOMBINO

08 ZAIRA TRUPPO L.CURATO

09 VACANZA JET A.SESSA

10 ANGELO AM M.MINNUCCI

=03 III-15.35-PR. CLUB GDC PUGLIA C.NAZ. E.3.410 CAT. G GD M.2200

-(TRISNAZIONALE)-

01 VILLAORBA JET 2200 I.GRASSO

02 TIVADAR VERYNICE P.VASTA

03 ROGER JET NON PARTENTE

04 RICARDO ZAMORA A.SESSA

05 VERNALE RL A.GIANNOLA

06 ROYAL VIKING M.PUCCIA

07 OVER OF CLOUDLET P.CUCINOTTA

08 ULTRASKAM I.AGNELLO

09 USA DI RUGGERO GAET.CARAVELLO

10 PAPER CAF R.LO GIUDICE

11 SERENA LADY D.TERMINI

12 TIMAST F.P.CARUSO

=04 IV-16.15-PR. CLUB GDC SICILIA C.NAZ. E.6.600 RECLAMARE GD M.1600

-(TRISNAZIONALE)-

01 ARTAK 1600 M.PUCCIA

02 AUREA WISE L D.TERMINI

03 ATSALUD A.GIANNOLA

04 AILEN NAL NON PARTENTE

05 ARIEL RAB M.LAZZARA

06 ASAF FERM F.P.CARUSO

07 AYON RAB R.LO GIUDICE

08 ANGELO DIPA R.DAMI

09 ARNICA HOLZ GAET.CARAVELLO

10 AFRODITE TREBI' M.CANALI

11 ANIA RICH M.BECHIS

12 ALLYSON DI GAIA P.CUCINOTTA

=05 V-16.50-PR. CLUB GDC LAZIO E.4.180 CAT. F GD M.1600

-(TRIO)-

01 USSARINA TRGF 1600 M.BECHIS

02 VINCENT AMG P.VASTA

03 TEQUILA BUM BUM I.AGNELLO

04 UNA BON DVM I.GRASSO

05 SHEILA BOSS A.SCUOTTO

06 TESIS GV A.GIANNOLA

07 REGALE P.CUCINOTTA

08 TOSHIBA AS F.P.CARUSO

09 TCHIN TCHIN M.LAZZARA

=06 VI-17.25-PR. TROFEO REGIONI D'ITALIA FINA E.11.000 INVITO GD M.1600

-(TRIO)-

=07 VII-17.55-PR. CLUB GDC CAMPANIA C.NAZ. E.5.500 CONDIZIONATA GD M.1600

-(TRISNAZIONALE)-

01 ZORRO ZS 1600 P.VASTA

02 ZENO FONT F.P.CARUSO

03 ZUFFA OP A.SORRENTINO

04 ZIRKOVIA CIS GAET.CARAVELLO

05 ZAGATO R.LO GIUDICE

06 ZENI' RL R.DAMI

07 ZITA NON PARTENTE

08 ZIRCONE RAB I.GRASSO

09 ZOLA' EGRAL M.LAZZARA

10 ZAZA BOND M.CANALI

11 ZECORA JOY A.GIANNOLA

12 ZEUS FOREST L.CURATO