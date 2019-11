Tennis, per la 'Technoray Cup' di Solarino italiane eliminate al secondo turno

Giornata campale per i colori Azzurri alla Technoray Cup di Solarino. Le tenniste italiane nel main draw sono state tutte eliminate al secondo turno, la siciliana Giulia Paterno addirittura al primo.

“Considerata anche la partenza di Gatto Monticone si nota un certo dominio delle straniere – ammette il direttore del WorldTennis Tour di Solarino Renato Morabito -. Una possibile finale potrebbe essere Dodin – Radwanska, ma rimane una mia opinione! Notevole il fatto, che per la terza settimana di fila, le gemelle Morderger siano indirizzate verso la finale nel doppio”.

La finale della Technoray Cup, nel doppio e nel singolare, si prospetta uno degli appuntamenti più importanti a livello regionale. Ed è infatti atteso - per l’ultimo dei quattro week-end di tennis internazionale a Solarino - anche la visita del presidente FIT Sicilia Gabriele Palpacelli.