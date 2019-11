Prestigiacomo (Forza Italia): sbagliato privatizzare l'aeroporto di Catania

La vicenda della privatizzazione dell'aeroporto di Catania sta assumendo giorno dopo giorno toni e caratteristiche sempre più opachi e preoccupanti". L'ha detto la parlamentare nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, che ritiene la vicenda "economicamente e politicamente priva di senso, se l'obiettivo è la tutela e la valorizzazione di un bene pubblico". Secondo Prestigiacomo la Sac, "società pubblica, con capitale a maggioranza della Super Camera di Commercio della Sicilia sud orientale, produce utili. Non si comprende per quale ragione vada svenduta al privato. Perché offrire a un privato la chance di fare ciò che il pubblico potrebbe attuare senza problemi, svendendo di fatto uno dei maggiori aeroporti italiani? Perché la Regione non ha bloccato politicamente Pietro Agen? (presidente della Camera di commercio, socio di maggioranza della Sac, ndr). Se la Regione intende continuare su questa strada dissennata, proceda, ma non nel nome di Forza Italia". Intanto, il parlamentare siracusano Paolo Ficara del M5S ha depositato una interrogazione sulla privatizzazione: "Privarsi della gestione pubblica di un bene fondamentale per l'economia dell'isola e che serve un territorio vastissimo e produttivo che abbraccia oltre tre province, significherebbe concedere l'ennesimo favore ai grandi gruppi privati. Un errore strategico e potenzialmente dannoso per l'intero sistema aeroportuale ed economico siciliano con ricadute che potrebbero essere devastanti, ad esempio, anche per l'aeroporto di Comiso".