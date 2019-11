Spedizione punitiva in un campo Rom a Catania: cinque arresti

Nella giornata di ieri agenti delle Volanti hanno tratto in arresto per i reati di violenza privata e lesioni aggravate Stefan Valentin, 35 anni, Maria Florina Tanase di 36, Tanase Marian Tanase, 33 anni, Petre Tanase di 29 e Daniel Costantin,26 anni, tutti di nazionalità rumena.

In particolare, nella mattinata di ieri i suddetti si sono resi responsabili di una violenta aggressione perpetrata con l’uso di mazze, bastoni e spray al peperoncino nei confronti di due connazionali all’interno di un campo rom sito in via Crocifisso. Le vittime a causa dei colpi subiti riportavano prognosi medica di 8 e 10 giorni.

A seguito di segnalazione giunta su linea 112, le Volanti giungevano prontamente sul luogo dell’evento e bloccavano il gruppo di delinquenti che, dopo un’attenta ricostruzione dei fatti, veniva tratto in arresto.

I cinque stranieri, su disposizione del P.M. di turno, venivano associati presso la casa circondariale di Piazza Lanza in attesa della celebrazione del giudizio