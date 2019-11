Domiciliari per due ultrà del Catania: furto e minacce

Due ultras del Catania, che nel 2016 erano stati sottoposti a Daspo, per sei e cinque anni, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dalla Digos della Questura etnea per avere minacciato e derubato la sciarpa a due tifosi del Bari, prima della gara tra siciliani e pugliesi allo stadio Angelo Massimino. Nonostante il divieto di assistere a gare sportive, i due, armati di coltello, fuori dall'impianto sportivo avrebbero minacciato un giovane pugliese che vive e lavora nel Siracusano e suo padre, giunto da Bari per assistere alla partita. Il Questore Mario Della Cioppa sta avviando l'iter per l'estensione della durata del Daspo per entrambi.