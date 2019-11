Picchia moglie e suocera davanti ai figli minori: arrestato a Catania

Carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato, in provincia, un 30enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, reati commessi nei confronti della moglie coetanea e della suocera di 52 anni. Contrariato perché la moglie, a causa del suo carattere violento e prevaricatore, aveva chiamato a sostegno la madre perché decisa a lasciare definitivamente l'abitazione portando via con se, ovviamente, i due figli di uno e 10 anni, ha iniziato a minacciarla per poi colpire le due donne davanti ai bambini. Su disposizione della Procura di Catania l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari nell'abitazione della famiglia d'origine.