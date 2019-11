Ragusa, condannati 4 promotori finanziari e 14 a giudizio per truffa

Il Gup del Tribunale di Ragusa ha condannato 4 promotori finanziari e rinviato a giudizio altre 14 persone coinvolte in una truffa milionaria ai danni di centinaia di risparmiatori di cui una ottantina si sono costituite parti civili. Condannato, col rito del patteggiamento, a 3 anni e 4 mesi di reclusione, Gerlando Termini, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e per la legge fallimentare all'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 6 anni e 8 mesi; stesso rito, con condanna a due anni e dieci mesi ciascuno per Rocco Guardabasso e Tommaso Leone, che dovranno pagare anche le spese processuali e quelle del mantenimento in carcere. Salvatrice Garrasi invece è stata condannata a un anno e tre mesi e 1.600 euro di multa, pena sospesa. Gli imputati sono stati condannati per associazione per delinquere nell'attività di intermediazione e consulenza finanziaria finalizzata alla truffa in concorso e in continuazione e bancarotta fraudolenta aggravata. Tutti dovranno insieme pagare le spese processuali alle 84 parti civili costituite, per complessivi 342mila euro. Per i reati connessi al riciclaggio e all'impiego di denaro di provenienza illecita finiscono a processo davanti al tribunale collegiale con udienza fissata il 3 maggio 2020 invece altre quattordici persone.