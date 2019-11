Modica, scooterista investe ragazza sulle strisce e fugge: indagini

Incidente stradale questa sera, poco prima delle 18, nella centralissima via Vittorio Veneto, a Modica. Un giovane, a bordo di uno scooter, secondo le testimonianze di alcuni passanti, ha superato una vettura ferma in prossimità delle strisce pedonali ed ha travolto una ragazza che stava attraversando la strada. Il giovane scooterista non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito in direzione del quartiere Dente. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 che ha trasportato la ragazza all'ospedale "Maggiore". Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. In via Vittorio Veneto è intervenuta anche una volante del Commissariato di polizia. Sono in corso indagini per identificare il giovane pirata della strada.

NELLA FOTO, il luogo dell'incidente.