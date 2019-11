Sud, Busetta: "Ogni anno vanno via dalla Sicilia 25 mila persone"

"Ogni anno soltanto dalla Sicilia vanno via 25mila persone e 100mila dal Mezzogiorno, ogni famiglia ha un figlio o un nipote che va via, figli che vanno al Nord per guadagnare 1.200 euro al mese che vengono integrate con almeno altri 500-600 al mese dalle famiglie che probabilmente acquisteranno al Nord anche una casa e di conseguenza le nostre case registrano una netta svalutazione". Lo ha detto, questa mattina, Pietro Busetta, economista e presidente Iseest, nel corso di "Forecasting the Future: Il coccodrillo si è affogato", giornata conclusiva della XII edizione delle Giornate dell'Economia del Mezzogiorno, realizzate da Diste Consulting e Iseest, con il patrocinio di Comune, Ars, Università di Palermo, Irfis FinSicilia, Gesap, Svimez, Amat e Ance Palermo. "La verità - ha aggiunto Busetta - è che ci sono due Paesi, due Italie. E le previsioni ci indicano che nemmeno nel 2027 raggiungeremo al Sud i livelli del 2008 e noi in Sicilia restiamo sempre ultimi rispetto al resto del Mezzogiorno. La situazione in Sicilia resta drammatica con 1 milione 350 mila occupati, abbiamo perso almeno 150 mila occupati rispetto a una decina d'anni fa e il Mezzogiorno non può essere lasciato al suo destino perché il rischio è che si tira dietro di sé il resto d'Italia", ha concluso Busetta.