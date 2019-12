Agenti del Commissariato di Lentini, hanno eseguito un ordine per la carcerazione in regime di detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale di Siracusa, nei confronti di Eros Milone, lentinese di 21 anni già noto alle forze dell’ordine. Il giovane deve scontare la pena definitiva di 2 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.