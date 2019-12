Ispica, serata di festa per gli ottant'anni della senatrice Marisa Moltisanti

Marisa Moltisanti, ottant’anni vissuti con gioia, fede e dedizione al prossimo: sono le parole-simbolo che hanno guidato – e continuano a guidare – il percorso della vita di una grande donna del Sud, sempre impegnata nel sociale e nella politica. La senatrice Moltisanti ha festeggiato i suoi 80 anni chiamando a raccolta, in un noto locale sulla Modica-Pozzallo, uomini e donne delle Istituzioni, della Chiesa e della Politica ma, soprattutto, tantissimi amici. Una serata, sabato 29 novembre – giorno del suo compleanno – nella quale è stata ripercorsa anche l’attività politica di Marisa Moltisanti, strettamente ed emotivamente legata ad una grande disponibilità, innanzitutto, verso la gente comune. Una carriera politica che è stata la continuazione di quella di un altro illustre “simbolo” di Ispica, il padre, Dionisio Moltisanti, sindaco di Ispica dal 1956 al 1958 quando, nella terza legislatura, venne eletto senatore con 13.590 voti, risultando primo degli eletti del Movimento Sociale Italiano in Sicilia e terzo in tutta Italia. Nel 1963 fu rieletto senatore anche nella quarta legislatura con 16.804 voti. Morì il 7 aprile del 1964, all’età di 58 anni.

L’eredità politica di Dionisio Moltisanti è stata raccolta dalla figlia, Marisa, eletta al Senato della Repubblica per quattro volte: inquilina di Palazzo Madama dalla nona alla dodicesima legislatura, ininterrottamente, dal 1983 al 1996, nel Movimento Sociale Italiano e, quindi, in Alleanza Nazionale, dal gennaio del 1995, dopo l’ultimo congresso del MSI a Fiuggi, quando il segretario Gianfranco Fini ne sancì la trasformazione, appunto, in AN.

Alla senatrice Marisa Moltisanti gli auguri di Nuovo Sud.