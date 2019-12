La polizia di Noto, insieme a personale medico dell’Asp di Siracusa, distretto di Avola e Noto, hanno effettuato dei controlli amministrativi in alcuni esercizi commerciali. Nel corso dei controlli, in un panificio sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie che hanno determinato un provvedimento di sospensione dell’attività di laboratorio per assenza dei requisiti minimi igienico-sanitari e la chiusura immediata.