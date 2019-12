Siracusa, scoppia un incendio al Club Pegaso: fiamme e fumo ma nessun ferito

Paura, fuoco e tantissimo fumo. Un incendio improvviso è scoppiato questa sera verso le 20 nella struttura sportiva - turistica del 'Pegaso', in contrada Targia, a poche centinaia di metri dal Centro commerciale Auchan. Il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco di Siracusa ha evitato che le fiamme divorasse l'intera struttura. I pompieri sono riuscitia circoscrivere il fuoco nel locale della sauna. Al Pegaso quando il fuoco si è propagato vi erano ancora tanti clienti, la maggior parte stava svolgendo attività sportiva. I locali della sauna si sono riempiti di fumo che è uscito anche all'esterno e le persone si sono allontanate dalla struttura per timore di eventuali esplosioni. I danni sono contenuti. Se le fiamme si fosseo estese in tutta la struttura i danni sarebbero stati ingenti. Secondo i vigili del fuoco le cause dell'incendio sarebbero per il malfuzionamento dell'impianto elettrico che alimentava la sauna. Non ci sono nè feriti, nè persone rimaste intossicate. I pompieri hanno lavorato fino a qualche minuto fa per mettere in sicurezza il Club Pegaso.