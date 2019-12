Comiso, Salvo Piparo apre sabato 7 la stagione di prosa del Teatro Naselli

I cunti siciliani dello spettacolo "Le vastasate" aprono la nuova stagione del Teatro Naselli di Comiso. Cantastorie d’eccezione Salvo Piparo, in scena con il polistrumentista Francesco Cusumano che questo sabato 7 dicembre, alle ore 21.00, accompagneranno il pubblico alla scoperta di una Sicilia in bianco e nero: tra smorfie, siparietti giullareschi, doppi sensi, umorismo e sentimento, racconteranno con grande pathos l’incredibile patrimonio storico custodito in ogni angolo dell’Isola. Lo faranno con ironia ed emozione per un omaggio divertente e sentito ai poeti della vita quotidiana e alla loro incredibile saggezza che attraverso i racconti di strada, i cunti appunto, sapevano svelare con cruda semplicità le grandi verità. Una scuola di vita attraverso l’arte della parola tra poetica di strada e tradizioni: Le vastasate divertirà e piacerà al pubblico comisano, regalando una lezione sulla bellezza di una terra pienamente viva. I biglietti d’ingresso sono acquistabili al botteghino del teatro o online su www.liveticket.it/evento.aspx?Id=268336&. È possibile utilizzare la carta docenti e l’app 18. Per info sui servizi offerti (come il servizio babysitting e il servizio navetta) è possibile visitare il sito www.spazionaselli.com.

Sono complessivamente sette gli spettacoli in cartellone per la stagione teatrale 2019-2020. La magia dell’arte circense della XVIII edizione del Wunder Show, prodotto dall’associazione Santa Briganti, incanterà grandi e piccini venerdì 20 e sabato 21 dicembre portando a teatro un insolito spettacolo che si realizza in estemporanea, mentre sabato 25 gennaio in programma l’intenso “Il mio nome è Caino”, ispirato all’omonimo romanzo di Claudio Fava, con Ninni Bruschetta e l’accompagnamento al pianoforte di Cettina Donato, con la regia di Laura Giacobbe.

La stagione prosegue giovedì 27 febbraio con la commedia thriller “Otto donne e un mistero” di Robert Thomas, con un cast d’eccezione: sul palco Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino e Paola Gassman, dirette da Guglielmo Ferro. Sabato 14 marzo la Compagnia Artemis Danza porterà in scena “Il barbiere di Siviglia”, un balletto d’azione in chiave post-moderna con l’ironia dissacrante e l’energia instancabile di una squadra molto speciale.

Ultimi due appuntamenti della stagione ad aprile: martedì 7 con l’esilarante “Hollywood Burger”, con Enzo Iacchetti, Fausto Caroli e Pino Quartullo che ne cura anche la regia, e giovedì 30 con Salvo e Eduardo Saitta che renderanno omaggio a Nino Martoglio, grande autore siciliano, con una nuova edizione de “L’altalena”.