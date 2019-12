Netturbini di Floridia senza stipendi da 5 mesi: sit-in in Prefettura a Siracusa

Gli operatori ecologici di Floridia oramai ridotti alla fame. Da cinque mesi non percepiscono gli stipendi e questa mattina con il sindacato che li rappresenta, hanno dato vita ad un sit - in sotto la prefettura di Siracusa. Il segretario generale di Siracusa della Fsi Usae Renzo Spada dice 'di essere in attesa di potere incontrare il nuovo prefetto Giusi Scaduto affinchè possa derimere una vertenza che si trascina oramai da parecchi mesi'.

"E' come un cane che si morde la coda questa storia. La Prosat che gestisce l'appalto dice di non ricevere i soldi dall'amministrazione, quindi impossibilitata ad onorare gli stipendi. Floridia - afferma Spada - rischia di diventare un enorme immondizaio a cielo aperto a ridosso delle feste di Natale. Serve rispetto per i nostri operatori ecologici, non possono continuare a vivere con promesse e speranze".