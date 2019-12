Presentato a Catania il calendario degli eventi natalizi in Sicilia 2019

"Decentramento, destagionalizzazione, programmazione di qualità: sono queste le lungimiranti linee direttrici, i criteri irrinunciabili in base ai quali l'Assessorato che ho l'onore di guidare valuta a quali manifestazioni assegnare contributi e sostegno. Ai medesimi dettami rispondono ovviamente anche gli eventi che saranno in programma nel mese di dicembre prima e durante le Festività natalizie". Lo ha detto l'assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina presentando a Catania un fittissimo calendario di eventi in programma per le festività di fine anno in Sicilia che coinvolge oltre 50 organizzatori e più di 500 attività, destinate ad animare circa 60 siti monumentali e 20 centri storici. "Gli eventi - ha aggiunto - contribuiscono ad arricchire l'offerta turistica e culturale in un periodo dell'anno che, pur considerato di bassa stagione, coincide con una ripresa di mobilità anche interna". Messina ha anche annunciato l'avvio di una campagna promozionale della destinazione Sicilia nei principali aeroporti nazionali e internazionali, tra cui quelli di New York, Londra, Manchester, Parigi, Nizza, Lione, Marsiglia, Francoforte, Monaco di Baviera. Ampia la distribuzione delle location che abbraccia tutta l'Isola e tocca strutture, siti e monumenti per lo più notissimi a Palermo, Catania, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Messina, Favignana, Caltagirone, Sant'Alfio, Mascali, Francavilla, Piedimonte Etneo, Giarre Riposto, Nizza, Fiumefreddo, Santa Teresa di Riva, Biancavilla, Gaggi, Taormina, Erice, Ciminna, Altavilla Milicia, Realmonte, Castelbuono, Cinisi, Lipari, Salina, Tindari, Piraino, Floresta, Cefalù, Gioiosa Marea, Scicli, Palazzolo Acreide, Capo d'Orlando, Modica, Augusta, Corleone, Noto, Sciacca, Porto Empedocle, Naro, Segesta.