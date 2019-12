Siracusa, auto cappotta sul rettilineo del Plemmirio: due giovani feriti

Incidente stradale autonomo questa mattina a Siracusa. Si è verificato nella zona del Plemmirio ed ha fatto due feriti. Il conducente di Alfa Romeo 'Mito', per cause ancora tutte da accertare, ha perduto il controllo del veicolo ed è cappottata sul rettilineo che porta in contrada Murro di Porco. Sono stati alcuni passanti a fare scattare l'allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e due ambulanze del 118. I due feriti sono stato trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I, ma le condizioni dei due occupanti della 'Mito' non sono gravi. I pompieri hanno provveduto a liberare la carreggiata, rimuovendo l'auto cappottata.