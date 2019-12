Galoppo a Siracusa, il giorno più atteso: si corre il Criterium dell'Immacolata

Quello dell’8 dicembre è il pomeriggio ippico più atteso dell'anno all'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Celebra la crescita della passione ippica siracusana e della imponente struttura di Contrada Spinagallo nata l’8 dicembre del 1995. Corse al galoppo di tutto rilievo, una delle quali in particolare ricorda, con il Memorial Francesco Faraci, il compianto ragioniere, che insieme all'attuale amministratore Concetto Mazzarella, ideò il tempio dell'ippica siciliana. In questa quinta corsa dal montepremi di €36.300 circa, per cavalli di 3 anni sulla selettiva distanza dei 2300 metri, spiccano gli ospiti Blu Navy Seal e Old Fox. Dovranno difendersi dalla forma locale rappresentata al meglio da Immortal Romance, Cuore del Graco e Berenson. Altro Handicap Principale chiuderà il convegno alle 18:20: il Criterium dell'Immacolata legata ad una corsa Tris quarte quinte nazionale. Tra i giovanissimi due anni impegnati sui 1500 metri di pistaa grande la linea da seguire è quella tracciata dalla imbattuta Freccia Rossa, cui si legano Rockey Racoon e Letojanni. Tra i locali ancora Belon You e Amadigi. Scende da altre piazze italiane e deve solo adattarsi Spirit Noir, dal buon curriculum.

Lo storico Gran Premio UNIRE, invece, schiera cavalli di 3 anni e oltre sui 1700 metri di pista grande. Piacciono Espoire Bere, Dream Painter, Domestic Heart e Sharming Girl, quest'ultima ben posizionata al peso. Il campo partenti è ben fornito e la corsa resta aperta.

L'Unione Ippica del Mediterraneo, che ha svolto nella mattinata di sabato 7 anche un consiglio per dettare le linee guida per la promozione e valorizzazione del settore ippico, affronterà la finale del Campionato Fantini del Mediterraneo con una terza corsa che schiera cavalli di 3 anni a oltre sui 1200 metri di pista sabbia. Buone chance forniscono il Malandrino e Capitan Sbudella alle nazioni italiana e russa, quest'ultima in vetta alla classifica. Buone chance anche per Francia con Coming Soon e Serbia con Francisca Pink.

Il pomeriggio sarà arricchito da due semifinali e una finalissima del Trofeo Quarter Horse e da una esposizione di uccelli rapaci e notturni.

IPPODROMO DI SIRACUSA

===

PARTENTI DICHIARATI PER LE CORSE DEL : 08 - 12 - 19

INIZIO RIUNIONE ORE : 14.40

===

=01 I-14.40-PR. HIPPODROME E.11.000 DISCENDENTE M.2100

PISTA PICCOLA--(TRIO)-

01 JUAMENTO 61.5 C.ZAPPULLA 8 (P)

02 COCKTAIL TIME 60.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 1

03 FRANCE'S FASHION 59.5 S.BASILE 5 (P)

04 INTENSE LIGHT 59.5 G.CANNARELLA 7 (P)

05 POET'S STAR 57.5 G.MANUELE 3 (P)

06 BLU HIRAM 52 F.BOSSA 4 (P)

07 BROADLEAS 52 G.GENTILESCA 6 (P)

08 MM BLUE ONYX 52.5 S.GUERRIERI 2 (P)

=02 II-15.20-PR. MAEGGIO E.13.200 DISCENDENTE M.1200

PISTA PICCOLA--(TRIO)-

01 FORZA ABRUZZO 59.5 C. DI NAPOLI 6

02 UNCLE WOOD 59.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 7 (P)

03 EL NANOS 58.5 G.CANNARELLA 8

04 BUGIBA 58 D.SCALORA 2 (P)

05 ALZISA 57 F.BOSSA 5 (P)

06 CHICALOCA 57 G.GENTILESCA 10(P)

07 TRIAL BABY 57 S.BASILE 9

08 PAMEX 56 C.ZAPPULLA 1

09 FILIRA 51.5 G. CULTRARO(A) 3

10 FINNGALK 52.5 S.GUERRIERI 4 (P)

=03 III-15.55-PR. CAMPIONATO FANTINI DEL MEDIT E.12.100 CONDIZIONATA M.1200

PISTA SABBIA--(TRIO)-

01 CAPITAN SBUDELLA 54.5 S.BASILE 3 (P)

02 COMING SOON 57 I. MAGNIN 6

03 FRANCISCA PINK 56 M. MILOJEVIC 7 (P)

04 GLORIUX 55 K. ALALOS 8 (P)

05 IL MALANDRINO 57 V. SALIMKHANOV 1

06 MUNFARRID 57 RI. SILVA 2

07 MY SAXY WEEK 55.5 A.CANNELLA 4

08 PEPPE'S ISLAND 55 C.ZAPPULLA 5

=04 IV-16.35-PR. U.N.I.R.E. E.20.900 HANDICAP PRINC M.1700

PISTA GRANDE--(TRIO)-

01 ESPOIR BERE 61 A.CANNELLA 6 (P)

02 DREAM PAINTER 58.5 S.BASILE 1 (P)

03 VOICE OF LOVE 58 G.CANNARELLA 5 (P)

04 DOMESTIC HEARTH 56.5 F.BOSSA 9

05 LORD SCHEKIN 55 S.GUERRIERI 8

06 DUC DEL ROSE 52.5 G.MANUELE 2

07 SHARMING GIRL 52 GAB.CANNARELLA(A) (A) 3

08 CLOCKWINDER 52 G.GENTILESCA 7 (P)

09 COMPLIMENTOR 52 M. PORCU 4

=05 V-17.10-PR. FRANCESCO FARACI E.36.300 HANDICAP PERIZ M.2300

PISTA GRANDE--(TRIO)-

01 BLU NAVY SEAL 61 D.SCALORA 3

02 GUAPO 57.5 A.CANNELLA 4 (P)

03 IMMORTAL ROMANCE 56.5 G.CANNARELLA 2 (P)

04 CUORE DEL GRAGO 54.5 F.BOSSA 6 (P)

05 OLD FOX 53.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 7

06 DESIRE TO FIRE 53 G.GENTILESCA 8 (P)

07 BERENSON 52.5 S.GUERRIERI 1

08 CORTESE 52 M. PORCU 5 (P)

=06 VI-17.45-PR. GRUPPO MARCONI E.11.000 DISCENDENTE M.1500

PISTA GRANDE--(TRIO)-

01 KYLACH ME IF U CAN 63.5 A.CANNELLA 8

02 SO YOU ZEN 61 G.CANNARELLA 3

03 LAGUNA DRIVE 59 F.BOSSA 4

04 SICILIANO BELLO 58.5 S.GUERRIERI 7

05 QUIET GREY 57.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 9 (P)

06 RATMUSQUET 55 P. BORRELLI 5

07 YELLOWGREEN 55 C.ZAPPULLA 1 (P)

08 NATURAL STORM 53.5 G.GENTILESCA 2 (P)

09 INTENCIONADO 52.5 D.SCALORA 6

=07 VII-18.20-PR. CRITERIUM DELL'IMMACOLATA E.27.500 HANDICAP PRINC M.1500

PISTA GRANDE- (--TRIS--)

01 FRECCIA ROSSA 62.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 8

02 SPIRIT NOIR 59.5 C. DI NAPOLI 3

03 ROCKEY RACOON 57 A.CANNELLA 10

04 BELONG YOU 55.5 C.ZAPPULLA 6

05 LETOJANNI 55.5 G.CANNARELLA 7

06 AMADIGI 55.5 P. BORRELLI 9

07 DREAMERFILLY 52 G.GENTILESCA 4

08 MULTIPLE CHOICE 52 F.BOSSA 11

09 EURO DANDY 54.5 S.BASILE 2

10 THE BULL KING 52 M. PORCU 5 (P)

11 ALICE POWER 51.5 G. CULTRARO(A) 12

12 MIRAMONT LADY 52.5 S.GUERRIERI 1