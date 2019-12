Il randagismo a Vittoria è un'emergenza: servono interventi strutturali

La Direzione Ambiente ed Ecologia del Comune di Vittoria guidata daGiuseppe Giuliano, ha incontrato ieri mattina gli esponenti delle associazioni animaliste cittadine nella Sala delle Capriate dell'ex Convento dei Frati Minori. Alla riunione, parecchio partecipata, hanno presenziato i responsabili del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa diretta dal dottor Elio Criscione e il responsabile del rifugio sanitario di Vittoria, il dottor Antonio Aronica. I veterinari dell'Asp hanno presentato il progetto di sterilizzazione gratuita destinato alle aziende agricole e zootecniche del territorio. La campagna di sterilizzazione rappresenterà il primo passo per mitigare il fenomeno. Per quanto concerne il rifugio di Contrada Carosone, i funzionari dell'ufficio Ecologia di palazzo Iacono hanno annunciato la realizzazione di alcuni interventi finalizzati a migliorare la struttura come ad esempio, il ripristino delle reti di recinzione, la dotazione di ghiaia per le aree aperte e la piantumazione di alberi. Per la prossima settimana è stato calendarizzato un nuovo incontro per definire alcuni aspetti operativi. L'obiettivo è quello di trovare un percorso comune ed individuare soluzioni efficaci allo scopo di risolvere in maniera definitiva una questione annosa.