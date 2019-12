Eurodeputate della Lega contro il Pd: "Vuole sostituire i nostri pescatori coi migranti"

Le eurodeputate della Lega, la siciliana Annalisa Tardino e la veneta Rossana Conte, aprono una polemica con il loro collega del Pd, il medico lampedusano, Pietro Bartolo, sul fronte della pesca. In una nota congiunta Tardino e Conte scrivono: ”Il Pd pensa di risolvere i problemi della pesca italiana sostituendo i nostri pescatori coi migranti. Dopo il loro silenzio su questioni chiave per il comparto, su tutte la deroga sulle vongole e la chiusura del canale di Sicilia, per iniziativa di Pietro Bartolo hanno pensato bene di organizzare un evento in Ue sul ruolo della pesca nell’integrazione dei migranti. L’integrazione è un tema importante, ma è inaccettabile che si mettano in secondo piano le istanze degli italiani, ancor più in un momento di grave crisi per il settore, che vede la Lega impegnata in prima linea per contrastare le scelte sbagliate dell’Europa che penalizzano i pescatori italiani. È un insulto per i nostri lavoratori, per le nostre aziende in difficoltà e per i nostri giovani che non trovano lavoro. Ancora una volta il Pd si dimostra incapace di difendere gli interessi del nostro Paese. Le priorità della categoria sono altre, servono misure forti per il sostegno al reddito dei pescatori italiani e per evitare l’ulteriore ridimensionamento delle flotte. Se qualcuno come il Pd pensa che la soluzione siano più immigrati, si sbaglia di grosso”. Lo dichiarano in una nota le europarlamentari della Lega Rosanna Conte e Annalisa Tardino.

(Nella foto da sinistra Annalisa Tardino e Rossana Conte)