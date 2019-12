La Sicula Leonzio resiste 90 minuti ad Avellino ma in pieno recupero incassa due reti

Si complica la situazione per la Sicula Leonzio che incassa l'ennesima sconfitta in campionato restando nella bassa classifica della C. I bianconeri hanno provato a fare risultato sul difficile campo dell'Avellino, ma dopo essere rientrati in partita, hanno incassato il tris dai padroni di casa. La sconfitta potrebbe convincere il presidente Leonardi ad esonerare il tecnico Bucaro. Al rientro in Sicilia la società dovrà prendere una decisione.

Tornando alla gara, l'Avellino sblocca il risultato al 13' con Parisi. I siciliani non ci stanno e cercano di affondare i colpi. E' Scardina al 34' a riaprire la partita, fissando il risultato sull' 1 a 1. La gioia della Leonzio arriva fino al novantesimo. Quando il pari sembra il risultato acquisito, l'Avvellino piazza due botte in pieno recupero con Albadoro e Alfageme.