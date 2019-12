Parmitano dallo Spazio si collega con una scuola di Lipari: una emozione

"Rivedere dallo spazio la mia terra, la Sicilia, mi ha provocato tante emozioni. Ho provato mille sensazioni, nostalgia, voglia di tornare a casa, l'orgoglio per la mia terra". Luca Parmitano, dalla Stazione spaziale ha regalato una "giornata storica" alla scuola media "Santa Lucia" di Lipari che è l'unica della Sicilia ad avere avuto questa straordinaria opportunità: collegarsi con l'astronauta nello spazio. Gli alunni in due riprese per circa trenta minuti lo hanno "bombardato" di domande manifestando tutte le curiosità, ma Parmitano si è particolarmente emozionato alla domanda di Nunzia Manganato, 13 anni, che frequenta la terza media nella borgata di Pianoconte, sulla Sicilia. "Mi manca molto - ha risposto - mi manca la mia famiglia, la mia gente, ma tornerò presto…". Per l'esame superato da tutti a pieni voti, a fine diretta, il preside Renato Candia ha esultato