Deliberato l'aumento di capitale per l'aeroporto di Comiso

L'assemblea straordinaria di Soaco, la società di gestione dell'aeroporto di Comiso (Ragusa) ha deliberato l'aumento di capitale previsto dal piano industriale e dal piano di risanamento approvati precedentemente. Lo rende noto Soaco. All'incontro erano presenti il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, il presidente della Sac Sandro Gambuzza, il presidente Silvio Meli, la consigliera di amministrazione Silvana Tuvè e l'intero collegio sindacale. "Quanto stabilito oggi - scrive Soaco - darà stabilità finanziaria alla società di gestione dello scalo ibleo e permetterà la realizzazione di quanto previsto nel piano industriale, ossia il rilancio dello scalo in termini di passeggeri e di compagnie aeree, fino alla costituzione della rete aeroportuale della Sicilia Orientale". "Sono molto soddisfatta - ha detto Schembari - dell'accordo raggiunto e delle prospettive di sviluppo del nostro aeroscalo, così come in più occasioni assicurato dal socio Sac. È come se oggi si ripartisse da capo e sono certa che da questo momento in poi il futuro sarà più positivo". Soddisfazione anche per il socio Sac. "Dopo un lungo lavoro avviato in piena estate, durante il quale ognuno dei soci ha fatto la propria parte - ha detto Gambuzza - siamo riusciti ad arrivare all'importante risultato di oggi". Di importante passo avanti ha parlato il presidente di Soaco, Silvio Meli. "L'accordo - ha detto - soddisfa sia me e il CdA che rappresento perché dà seguito al piano industriale da noi proposto e approvato all'unanimità dai soci - ha detto. L'aumento di capitale e gli step che seguiranno, saranno fondamentali infatti per rilanciare definitivamente il nostro scalo".