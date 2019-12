Maltempo, temporale si abbatte su Siracusa: in nottata venti di burrasca

Un violento temporale si è abbattuto questa sera a Siracusa verso le 19,30. Pioggia, fulmini e tuoni, soni arrrivati quasi improvvisi sul capoluogo.Primi disagi sulle arterie stradali per le pozzanghere che si sono fermate. In Sicilia, è comunque allerta meteo.

La perturbazione di origine atlantica che si è posizionata sul Mediterraneo determinerà nelle prossime ore una situazione di instabilità con un aumento dei venti sulle regioni centro meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una allerta meteo che prevede a partire dalla serata di oggi venti di burrasca oltre che sulla Sicilia pure in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria con mareggiate lungo le coste esposte.