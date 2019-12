Capodanno a Catania, in piazza sotto le stelle con Max Gazzè e dj Fargetta

'La Città in festa': è lo slogan che accompagnerà Catania nel periodo del Natale e del Capodanno, sino all'Epifania per il calendario di iniziative messo a punto dal Comune con enti pubblici e privati. Gli appuntamenti 'clou' saranno i concerti in piazza Duomo: Roy Paci, l'Orchestra Casadei, la sera del 30 dicembre, e Max Gazzè, Dj Fargetta ospiti d'onore del concerto della notte di San Silvestro. "Siamo orgogliosi - commenta il sindaco Salvo Pogliese - di presentare un programma di eventi straordinario, che mi auguro possa superare i riscontri registrati lo scorso anno con 25 mila presenze in piazza Duomo, tra il 30 e il 31 dicembre, e con i contributi offerti da tanti sponsor. Ringrazio quanti hanno collaborato alla realizzazione del cartellone, istituzioni, privati, associazioni, artisti ma anche - aggiunge - aziende come la Fce che nei prossimi due fine settimana prolungherà il servizio metro sino alle ore 24, che il 30 e 31 dicembre, invece sino alle 02.30, per favorire il deflusso di chi ha seguito i concerti fino tarda notte. Ma anche l'Amt, che garantirà le corse dei bus il 30 e 31 dicembre, sino alle ore 2,30; e la Sostare che non farà pagare la sosta notturna, il 30 e 31. La città può ripartire dal turismo - sottolinea Pogliese - che può contare su introiti della tassa di soggiorno che, anche grazie a controlli serrati, sono triplicati rispetto a due anni fa, sino a raggiungere la cifra di 2 milioni e 200 mila euro". "Sono felice - osserva l'assessore regionale al Turismo, Manlio Messina - di essere nella mia Catania, che è secondo dati edreams, la seconda meta preferita del turismo internazionale dopo Londra, malgrado il caro-voli che stiamo cercando di risolvere. E' una città che ha anche un ruolo importante nell'ambito del calendario regionale di 500 eventi organizzati in tutta l'Isola, tra concerti nelle piazze, iniziative nelle chiese e in tanti edifici monumentali. Sono grato al sindaco Pogliese e alla sua amministrazione per aver ridato fiducia ai cittadini e regalato tra l'altro a questo periodo natalizio un'atmosfera stupenda che in Sicilia non ha eguali".