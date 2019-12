Modica, bandi Gal Terra Barocca: primo focus di approfondimento domenica 15

Partiranno da Modica, domenica prossima 15 dicembre alle ore 10,30 all’auditorium Floridia, i focus di approfondimento promossi dal GAL Terra Barocca per illustrare i dettagli dei due importanti e attesi bandi che permettono di offrire un sostegno per nuovi progetti di sviluppo nei territori dei Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina. A disposizione delle imprese private, anche start up, ci sono quasi due milioni di euro che il consiglio di amministrazione del GAL ha deciso di destinare all’ambito 1 e ambito 2 della sottomisura 6.4.C che prevede il supporto agli investimenti “per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori commercio - artigianato - turismo - servizi - innovazione tecnologica”.

“Il primo bando ha una dotazione finanziaria di 800 mila euro – spiega Ignazio Abbate, presidente del GAL Terra Barocca e sindaco di Modica – e si punta alla creazione di attività finalizzate alla trasformazione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità ed attività extra agricole mentre il secondo bando, con dotazione finanziaria pari a 1 milione e 20 mila euro, prevede la creazione di attività di servizi per il turismo sostenibile con riferimento alla fruizione del territorio, valorizzazione, trasporti intermodali, promozione. Insomma un’ampia possibilità di intervento per le imprese del territorio ma anche per i giovani che potranno presentare progetti innovativi che consentiranno l’attivazione di start up. E a tal proposito va ricordato che i termini sono già stati aperti e scadono il prossimo 2 marzo 2020. Con il primo incontro in programma questa domenica a Modica, cui seguiranno altri appuntamenti nei vari Comuni che fanno parte del GAL, intendiamo incontrare tutti gli operatori interessati per spiegate i dettagli e fornire risposte alle varie domande che ci vengono poste proprio su questi bandi”.

All’incontro di domenica, oltre al presidente Abbate, interverranno Francesco Celestre, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi della provincia di Ragusa, Salvatore Occhipinti, direttore del GAL, Michele Gugliotta, responsabile animatori, Giovanni Capuzzello, animatore GAL.

“I due bandi – commenta il direttore GAL, Salvatore Occhipinti – favoriscono lo sviluppo locale in zone rurali stimolandole anche sotto l’aspetto sociale, culturale e turistico. Con questi bandi c’è la possibilità di attivare nuove imprese in ambito extra-agricolo, o di migliorare quelle esistenti, sostenendo le filiere locali e valorizzando le specificità culturali ed enogastronomiche del territorio”.

Gli investimenti potranno quindi essere rivolti anche ad attività imprenditoriali di trasformazione e commercializzazione di produzioni agricole. Intanto si sono nel frattempo conclusi i focus informativi realizzati dal GAL per illustrare il bando riservato ai soli enti pubblici per creare piccole attività di accoglienza turistica in modo da incrementare gli standard dei servizi offerti ai turisti. Per i dettagli riguardanti i due bandi, le modalità di presentazione delle domande e gli interventi ammissibili è possibile consultare il sito web www.galterrabarocca.com