Pari opportunità, in Sicilia lavora il 35,4% di donne

In Sicilia lavora il 35,4% delle donne, contro quasi il 63% del Centro-nord e il 40% di donne siciliane non ha un conto corrente personale (nell'entroterra si raggiunge il 60%). Ed ancora il 75% delle donne svolge a casa un lavoro non remunerato. I dati sono stati forniti stasera nel corso della presentazione del progetto "Women for Society", il percorso gratuito di alfabetizzazione economica e finanziaria al femminile, al Museo archeologico regionale Antonino Salinas di Palermo. L'iniziativa è frutto della collaborazione fra Fondazione Marisa Bellisario, Global Thinking Foundation e Camera di Commercio di Palermo ed Enna. A illustrare le linee guida e i contenuti del corso, la referente Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario, Marcella Cannariato, e la presidente di Global Thinking Foundation, Claudia Segre. Presenti per discutere di economia e finanza al femminile con economisti, formatori, istituzioni e università anche il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, il presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna Alessandro Albanese, la tenente colonnello Rosa Vinciguerra, Pierluigi Monceri, direttore regionale Intesa Sanpaolo per Lazio, Sardegna e Sicilia e la giornalista di Donna Moderna Myriam Defilippi.