Palermo, "mafia bet": processo immediato per 7 e sette rinviati a giudizio

Il gup di Palermo Claudia Rosini ha ammesso tutte le richieste di costituzione di parte civile avanzate nell'inchiesta della Dda "Mafia Bet" sui clan di Castelvetrano e Campobello di Mazara. Le parti civili sono le amministrazioni comunali dei due centri del Belicino, le associazioni Codici Sicilia, Antiracket Trapani e "La Verità vive" di Marsala. Già stralciata la posizione del deputato regionale Stefano Pellegrino (corruzione elettorale in concorso senza aggravante mafiosa), nel procedimento sono imputati, per associazione mafiosa ed estorsione, due imprenditori di Campobello di Mazara: Salvatore "Mario" Giorgi, di 61 anni (solo per lui anche concorso in corruzione elettorale) e Calogero Jonn Luppino, di 39, zio e nipote. Con loro, in febbraio, fu arrestato anche Francesco Catalanotto, di 47, di Castelvetrano, gestore di un centro scommesse a Campobello. Il 15 marzo i carabinieri arrestarono, per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, i campobellesi Giacomo Barbera, di 66 anni, e Paolo De Santo, di 44. Entrambi sono tornati in libertà, ma con divieto di dimora a Campobello. Il rinvio a giudizio riguarda anche Giorgio Gaspare Luppino, di 66 anni; Maria Tocco, di 38; Antonino Cucuzza, di 45; Paola Maggio, di 38; Calogero Pizzolato, di 40; Gaudenzia Zito, di 50, tutti di Campobello di Mazara; Vito Balsamo, di 39, di Salemi; Antonino Tumbiolo, di 48, di Mazara del Vallo, e Giuseppe Di Stefano, di 82, di Salaparuta. Oggi, sette di loro hanno chiesto di essere processati con rito abbreviato: Giorgi, Catalanotto, Barbera, De Santo, Pizzolato, Tumbiolo e Di Stefano. Tutti gli altri sono stati rinviati a giudizio e saranno processati davanti i Tribunali di Sciacca e Marsala.