In tre assaltano furgone Sda, arrestati a San Giovanni La Punta

Tre persone che avevano appena derubato un corriere Sda del carico del suo furgone sono state arrestate dai carabinieri a San Giovanni La Punta (Catania). Sono Samuele Cocuzza, di 24 anni, Giovanni Scavone, di 38 e Giuseppe D'Emanuele, di 52, accusati di furto aggravato in concorso. Dopo che il giudice ha convalidato gli arresti, i primi due sono stai posti ai domiciliari; il terzo è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Secondo quanto accertato i tre, a bordo di una Citroen 'Picasso', hanno seguito il mezzo fino al centro commerciale "I Portali", dove doveva effettuare delle consegne e, non appena il corriere si è allontanato, hanno forzato il portellone del furgone e trafugato sette colli contenenti merce varia prima di fuggire in direzione Catania. La segnalazione fatta ai carabinieri da un addetto alla sicurezza del centro commerciale, che sui monitor della video sorveglianza aveva notato le fasi del furto, ha consentito a due pattuglie dell'Arma di cominciare un inseguimento dei ladri, che sono stati bloccati dopo qualche chilometro, in via Cristoforo Colombo. La refurtiva è stata restituita al corriere.