Aggredì amministratore delegato del Catania Calcio, Daspo per 10 anni a Piacenti

Il Questore di Reggio Calabria Maurizio Vallone ha emesso un Daspo della durata di dieci anni a carico di Rosario Piacenti, di 54 anni, tra i leader degli "irriducibili" del Catania, che il 27 novembre scorso, a bordo di un traghetto in servizio sullo Stretto di Messina, ha aggredito l'amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco. L'aggressore e la vittima, assieme ad altri sostenitori della squadra etnea, erano diretti a Potenza per assistere all'incontro Potenza-Catania valido per la Coppa Italia. Piacenti dopo avere individuato l'amministratore della società etnea al bar del traghetto, come si vede in un filmato, gli si è avvicinato e lo ha preso a schiaffi. L'aggressore è stato arrestato a Villa San Giovanni da personale della Digos e del locale Commissariato di Ps. Il destinatario del Daspo dovrà presentarsi alla stazione Cc di Aci Catena in occasione di tutte le partite che vedranno impegnata la squadra etnea.