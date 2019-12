Bus della Regione per gli studenti contro il 'caro voli': al via le prenotazioni

Otto pullman dell'Azienda siciliana trasporti faranno la spola tra il Nord e la Sicilia per consentire agli universitari isolani fuori sede di potere rientrare a casa per le vacanze di Natale. A causa delle proibitive tariffe delle compagnie di volo, infatti, moltissimi giovani rischiavano di non poter trascorrere il periodo festivo con i propri cari. Per questo motivo il governo Musumeci ha varato un'iniziativa unica nel suo genere. Attraverso l'Ast, una delle proprie aziende partecipate, la Regione effettuerà, a un costo simbolico compreso fra dieci e trenta euro, delle corse straordinarie con partenze da Milano, Roma e Napoli, e con destinazione Palermo, Catania e Messina. All'andata, il servizio sarà svolto dal 21 al 24 dicembre, al ritorno dal 5 al 7 gennaio. Gli orari di partenza del primo giorno sono fissati per le 7.30. Nei giorni successivi dipenderà dal numero dei viaggiatori. La prenotazione e il pagamento dovrà avvenire, entro mercoledì 18 dicembre, tramite il sito internet dell'Ast. Già da domani sul portale web dell'Azienda ci saranno tutte le informazioni utili e necessarie. Per usufruire del servizio straordinario bisognerà dimostrare di essere studenti universitari. Otto i bus gran turismo, più altri cinque a disposizione in caso di necessità, che verranno utilizzati, insieme a un'officina mobile. Quaranta, invece, gli autisti. "Un vero e proprio lavoro di squadra - sottolinea il presidente Nello Musumeci - che, sono certo, dimostrerà l'efficienza di un'Azienda che, negli anni passati, forse non ha brillato per produttività. Quella che mettiamo in campo è una soluzione emergenziale che, comunque, non ci farà deflettere, nemmeno per un attimo, dalla battaglia che condurremo senza tregua fino a quando non si riusciranno a garantire ai siciliani tariffe aeree ragionevoli".