Floridia, da qualche giorno non andava a lavorare: trovato morto in casa

Da qualche giorno non dava più notizie di sè. Nessuno l'aveva più visto a lavoro e proprio dal Comune di Floridia, dove lavorava è partito l'allarme. Così questa mattina una pattuglia della polizia municipale si è recata a casa di Maurizio Sarnataro, 58 anni, in via Catania. Un agente ha suonato alla porta, ma non gli ha risposto nessuno. Così la polizia locale ha informato i carabinieri di questa 'strana assenza'. Le forze dell'ordine hanno deciso così di forzare la porta dell'appartamento di Sarnataro. L'uomo si trovava in casa, ma era privo di vita. Il suo corpo era disteso nel soggiorno dell'appartamento. I militari dell'Arma hanno informato il pm di turno a Siracusa e sul posto è arrivato il medico legale per un'ispezione sommaria sul cadavere. Da un primo esame il decesso risalirebbe al giorno di Santa Lucia. Sarnataro potrebbe essere stato colpito da un infarto fulminante e non sarebbe riuscito, così a chiedere aiuto ai vicini. E' però soltanto una delle ipotesi. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma che si trova all'obitorio del camposanto di Floridia. Sarnataro viveba da solo in una palazzina di via Catania e lavorava all'Ufficio affissioni del Comune.

Leandro Messina