Investita all'uscita di scuola a Rosolini, Spadola: subito i vigili negli istituti

Una bambina è stata investita da un'auto a Rosolini, all'uscita di scuola, davanti al plesso del Sant'Alessandra. Ed è subito polemica politica per l'assenza dei vigili urbani davanti gli istituti scolastici.

Fortunatamente l'incidente di ieri mattina che ha coinvolto V.A., non ha avuto tragiche conseguenze, ma il consigliere di opposizione, Giovanni Spadola di 'Giovani Rosolinesi', ha 'bacchettato' l'amministrazione comunale. "Oramai mancano pochi giorni alle vacanze natalizie - dice Spadola - ma dal prossimo 7 gennaio alla ripresa dell'attività scolastica, davanti le scuole ci dovranno essere i vigili urbani, sia all'entrate che all'uscita dei ragazzi. E questo deve valere per tutti gli istituti, Sant'Alessandra, Martin Luter King, Sacro Cuore e De Cillis. Se c'è carenza di personale, si rafforzi il comando dei vigili urbani, mettendo sulle strade anche gli ausiliari. Proprio sulle scuole, il consiglio comunale aveva deliberato il 'nonno e la nonna vigile'. Volontari che potevano espletare i servizi proprio davanti alle scuole di Rosolini. Questo non è avvenuto ed è una vergogna'.