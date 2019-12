Patto per la salute, 2 miliardi dal prossimo anno e specializzandi in corsia

Due miliardi messi a disposizione già a partire dal prossimo anno per la salute e l'utilizzo degli specializzandi in corsia già dal terzo anno. Lo ha spiegato a margine della Conferenza delle Regioni l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. Sono queste - ha detto - 'le importanti novità' che hanno ricevuto il via libera della Conferenza delle Regioni e che 'riguardano la certezza delle risorse nel prossimo triennio' oltre che l'utilizzo degli specializzandi. il ministro della Salute Roberto Speranza: 'Ora è più forte il nostro Servizio sanitario nazionale'. Soddisfatto il presidente della Conferenza delle regioni Bonaccini che tra le novità del Patto segnala la possibilità per i medici over 70 di restare fino al 2022.