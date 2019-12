Sarà un Natale di sole in gran parte dell'Italia: tempo bello in Sicilia e Sardegna

Tempo prevalentemente sereno, soprattutto sulle regioni tirreniche, isole maggiori e Sud; variabilità a tratti sul Nord ed il versante adriatico. Sono le previsioni di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, per il prossimo Natale. Si tratta, data la distanza temporale, di prime indicazioni, riferite al periodo 24-26 dicembre. Più certo appare invece il maltempo fino a domenica prossima, che potrebbe rovinare lo shopping delle Feste al Nord e nelle regioni tirreniche a partire da oggi.

"Nei giorni a ridosso del Natale - spiega Ferrara - l'Italia sarà terra di confine tra l'alta pressione in rinforzo nel Mediterraneo e una perturbazione atlantica a Nord delle Alpi. Il 23 dicembre il tempo sarà instabile al Sud e sulle Regioni tirreniche, ma già il giorno dopo l'alta pressione tenderà a rimontare da ovest, anche se sarà disturbata da correnti atlantiche". Queste migliorate condizioni meteo dureranno almeno fino a Santo Stefano. Il bel tempo sarà accompagnato da un calo delle temperature, a partire dalla Vigilia, che le riporterà su valori più vicini alla media. Attualmente, infatti, conclude il meteorologo di 3bmeteo.com, si registrano fino a 5-6 gradi in più delle temperature del periodo.