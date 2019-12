Modica, a Palazzo Grimaldi si presenta il libro di Luca Scivoletto "I Pionieri"

Venerdì 20 dicembre, a Modica, a Palazzo Grimaldi (Corso Umberto I, 141) alle 18, presentazione del libro di Luca Scivoletto "I Pionieri", edito da Fandango Libri. L'autore converserà del suo romanzo con Claudio Fava. L'attore Andrea Tidona leggerà alcuni brani del libro. Ingresso libero.

Il romanzo è ambientato nella Sicilia della fine degli anni Ottanta. I genitori di Enrico Belfiore hanno un’unica passione – la politica, il Partito, il comunismo – e seguendo principi ben chiari hanno educato i figli: mai una gita al mare, mai una vacanza, mai fraternizzare con le famiglie che votano Dc, niente vestiti di marca, mai cedere al consumismo, presenza obbligatoria alle manifestazioni e alle marce per la pace. Michele, il padre, è il vicesegretario regionale del Pci; Luisa, la madre, sta cercando da anni di laurearsi in Psicologia; Chiara, la sorella maggiore, andrà presto via di casa per studiare all’università e sobilla il fratello alla rivolta, anche perché – dice sadica – i genitori presto si separeranno...

Luca Scivoletto racconta la fine del più grande partito comunista d’Europa, la caduta del Muro di Berlino e la Svolta di Occhetto, il crollo del Pci nelle parole di un ragazzino quasi adolescente in lotta per la propria indipendenza.