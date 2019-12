Pallavolo, B1 femminile: la Pvt Modica impegnata in Abruzzo alla ricerca di punti salvezza

Messa in archivio l'importante e meritata vittoria casalinga nello scontro diretto contro l'Expert Palmi, l'Egea PVT Modica si prepara per l'ultima trasferta del 2019 nel campionato di B1 femminile di volley. Sabato alle 15,30 le biancorosse di coach Corrado Scavino saranno impegnate in Abruzzo, a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, sul campo delle teatine del Tenaglia Altino.

Il successo pieno ottenuto nel turno precedente ha ridato serenità a tutto l'ambiente che ora potrà guardare al futuro con qualche preoccupazione in meno. La squadra con impegno e coesione sta cercando di uscire dal momento delicato e i risultati si sono già visti contro Palmi, ma ora bisogna dare continuità sia alle prestazioni, sia ai risultati per mettersi definitivamente alle spalle il periodo poco felice. La strada che porta verso la salvezza è ancora lunga e irta di difficoltà, ma le giocatrici biancorosse hanno dimostrato di essere forti anche caratterialmente e vogliono continuare sulla scia intrapresa domenica scorsa nello scontro diretto con Palmi.

"Anche questa settimana – spiega Chiara Monzio Compagnoni (nella foto) – abbiamo lavorato sodo nonostante il successo ottenuto contro Palmi che per noi deve essere un punto di partenza. Restiamo con i piedi ben piantati per terra e cerchiamo di continuare su questa scia di prestazioni. Siamo ancora nella zona "rossa" della classifica e per questo dobbiamo cercare punti in ogni partita e quelli che riusciremo ad ottenere lontano dal "Geodetico" per noi avranno un valore doppio".