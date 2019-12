Vittoria, furti in serie in città: arrestato dalla Polizia un uomo di 44 anni

La Polizia di Stato ha arrestato un vittoriese di 44 anni con gravi indizi a suo carico per diversi furti commessi a Vittoria. Le indagini svolte dal Commissariato di Vittoria erano scattate già lo scorso mese di maggio allorquando veniva consumato un furto in abitazione, che aveva fruttato all’autore denaro contante e gioielli. L’attività investigativa espletata dagli Agenti del Commissariato conduceva ad un quarantaquattrenne vittoriese, già noto alle forze dell’ordine. Le indagini successive consentivano, inoltre, di fare luce su altri reati commessi dallo stesso soggetto nei mesi di giugno, agosto ed ottobre. Nel primo caso l’uomo, approfittando di un finestrino leggermente abbassato di un’auto in sosta, aveva rubato uno zaino custodito all’interno, contenente uno smartphone, soldi contanti e documenti. Nel mese di agosto lo stesso soggetto aveva consumato un altro furto presso un’agenzia di scommesse, che gli aveva fruttato denaro contante per circa 2.500 euro; infine, lo scorso mese di ottobre il vittoriese veniva sorpreso alla guida di un ciclomotore risultato rubato. L’attività investigativa, supportata anche da accertamenti tecnici, ha consentito di accertare le responsabilità dell’uomo che al momento della cattura risultava già essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Pertanto, dopo le formalità di rito, è stato condotto nella casa circondariale di Ragusa