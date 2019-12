Modica, 44enne scomparso da qualche giorno: avviate le ricerche

Da alcuni giorni si sono perse le tracce di un 44enne di Modica. Si tratta di Sergio Spadaro. L'uomo da un anno abitava nella zona di San Giorgio, in un'abitazione messa a disposizione da un prete. Dopo la denuncia di scomparsa, la Prefettura di Ragusa ha disposto le ricerche su tutto il territorio. Secondo quanto avrebbero riferito i parenti agli investigatori, Sergio Spadaro non è in buone condizioni di salute. Fino ad ieri sera le ricerche non hanno dato alcun esito.