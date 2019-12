Maltempo, finisce travolto da un torrente: morto in Friuli e danni in Toscana

La strada era stata chiusa per l'allerta meteo ma, nonostante il divieto, ha deciso comunque di proseguire e di guadare il torrente, finendo travolto dalla corrente. E' morto così un uomo in Friuli Venezia Giulia, tra Zoppola e Cordenons, in provincia di Pordenone. Le autorità locali, a causa del maltempo, avevano diramato un'allerta arancione, che comporta una serie di prescrizioni compresa la chiusura di alcune strade. Tra queste, quella dove è morto l'uomo, tanto che l'accesso era stato chiuso con una sbarra. L'acqua alta a Venezia si è presentata anche oggi toccando i 120 centimetri sul medio mare al di sotto di una previsione di 130 centimetri. Forti piogge in Toscana, fino a 263 millimetri caduti in 24 ore. Rimaste intrappolate all'interno di una vettura nel torrente Maiano, nel comune di Magliano in Toscana (Grosseto), due persone sono state messe in salvo dai vigili del fuoco. Crollato, a causa del maltempo, un tratto della statale 2 Cassia tra Abbadia San Salvatore e Radicofani, in provincia di Siena: nessuno automobilista è rimasto coinvolto.