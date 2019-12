Palermo, 945 nuovi posti al cimitero dei Rotoli

Sono iniziate mercoledì le operazioni di tumulazione delle salme che si trovano nel deposito del cimitero dei Rotoli, attraverso l'utilizzo dei loculi ipogei prefabbricati che l'amministrazione comunale aveva comprato nel corso dell'estate. In totale i nuovi posti disponibili saranno 945 e permetteranno di superare le difficoltà legate alla indisponibilità di sepolture con i conseguenti ritardi. Attualmente sono circa 115 le salme ospitate nel deposito del cimitero. La prossima settimana riprenderà l'operatività del forno crematorio che è stato sottoposto ad un intervento di manutenzione straordinaria di tutti i componenti che servirà a ridurre considerevolmente i guasti dovuti all'usura. Fino all'esaurimento delle salme in attesa e compatibilmente con le condizioni meteorologiche che condizionano in parte i tempi di tumulazione, la fornitura di loculi sotterranei (da parte della società Latef di Brescia che si era aggiudicata la gara per 270 mila euro), procederà al ritmo di 50 alla settimana, e poi si proseguirà con 25 sepolture. Per il sindaco Leoluca Orlando, "si avvia finalmente a soluzione una vicenda triste, determinata dall'esaurimento dei posti nei cimiteri e dalle note difficoltà per la realizzazione di un nuovo camposanto. Grazie all'impegno di diversi uffici e soprattutto grazie all'impegno personale di molti dipendenti comunali del settore e della Reset, oggi il cimitero dei Rotoli è un luogo che restituisce dignità e rispetta il dolore di quanti hanno lì i propri cari sepolti".