Vittoria, nascondeva a casa armi rubate e contraffatte: arrestato dalla Polizia

La Polizia ha arrestato un 44enne di Vittoria, S. G., già noto alle forze dell'ordine, che da poco era ritornato in libertà dopo aver espiato una pena di 23 anni per omicidio doloso.

La perquisizione eseguita in un deposito nella disponibilità dell'uomo ha svelato un nascondiglio di armi, appositamente creato tra i vari mobili accatastati ed attrezzature varie.

Le armi rinvenute, un fucile semiautomatico calibro 12, due pistole semi automatiche calibro 7,65, con relative munizioni sono state sequestrate e l'uomo è stato arrestato.