Incidente autonomo a Solarino: auto si ribalta, due persone restano ferite

Un incidente stradale autonomo si è verificato la scorsa notte a Solarino, di fronte il ristorante 'Villa del Casale'. Un'auto con a bordo due persone si è ribaltata, autonomamente. Prima dell'arrivo dei soccorsi, i due occupanti sono stati aiutati ad uscire dalla vetture da due automobilisti di passaggio che hanno visto la scena, accompagnandoli in ospedale.eloro condizioni non sono gravi. Sul posto per rimuovere la vettura sono intervenuti i vigili del fuoco di Palazzolo Acreide.