Modica, entrano in servizio 93 nuovi ispettori ambientali volontari

Sono 93 i nuovi Ispettori Ambientali Volontari che hanno ottenuto la qualifica al termine del corso intensivo organizzato dal Comune di Modica e nel dettaglio dai settori Ecologia, Randagismo e Polizia Municipale. Quattro domeniche di corso intensivo che ha trattato i diversi campi di intervento in cui verranno impiegati i neo Ispettori. Campi che vanno dal contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti alla lotta al randagismo. I docenti, per lo più Comandanti di Polizie Locali provenienti da vari Comuni della Sicilia, hanno tenuto le lezioni molto seguite che hanno compreso diverse esperienze professionali affrontate nell’esercizio del loro ruolo. A consegnare gli attestati l’Assessore Pietro Lorefice insieme al Comandante della Polizia Locale Saro Cannizzaro: “Siamo orgogliosi – commenta l’assessore – del lavoro svolto da questi cittadini che in maniera del tutto volontaria hanno messo a disposizione il proprio tempo libero, sottraendolo alle famiglie e alle loro attività, per dare un contributo sostanzioso alla comunità in cui vivono. Già dai primi giorni del prossimo mese di gennaio entreranno in servizio i nuovi Ispettori che faranno da raccordo tra i cittadini e le istituzioni con il compito di sorvegliare che tutto avvenga nella maniera prescritta dalla legge. Avranno la facoltà di raccordarsi con il Comando di Polizia Municipale, di effettuare indagini e segnalare eventuali responsabilità. A tutti loro i miei complimenti per aver superato brillantemente il test finale”.