Siracusa, la morte di Irene Sauro: indagati il compagno e l'autista del Tir

La Procura di Siracusa ha emesso un avviso di garanzia per omicidio stradale nei confronti dei guidatori dei due mezzi coinvolti nello scontro in cui, il 22 dicembre scorso, sull'autostrada Siracusa-Catania, è morta Irene Sauro, 39 anni, consigliera comunale di Augusta. I due indagati sono il compagno della vittima, che era alla guida dell'auto su cui viaggiava la donna, e il conducente di un autotreno che trasportava arance. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale che ha eseguito i rilievi.

Intanto Ierene è stata salutata dalla sua Leonforte con l'omaggio che merita una persona perbene. Una figlia di questa terra, morta a 39 anni, nella notte tra sabato e domenica sulla Catania - Siracusa.

E' stato l'ultimo addio quello di questa mattina a Irene Sauro, consigliera comunale di Augusta, vittima di uno schianto imprevedibile. Anche se nel suo paese natìo non ci viveva da tempo, tantissime persone hanno affollato la chiesa Madre di Leonforte. In paese tanti manifesti listati a lutto in segno di cordoglio da parte dell'Asp di Enna, nei confronti di Salvo Madonia, che ha perduto per sempre la sua compagna.

In chiesa c'erano i compagni e le amiche d'Infanzia di Irene, gli amici di Augusta, oltre i suoi quattro fratelli straziati dal dolore.

Nell'omelia parole di conforto per i familiari della consigliera comunale di Augusta, anche se il dolore è insopportabile ed inaccettabile.

A Leonforte è stato lutto cittadino, dove Irene Sauro era apprezzata e stimata per la sua cultura, la sua preparazione e il suo impegno pubblico. Così ha scritto la professoressa Giovanna Maria, presidente dell’Università Popolare. “Una terribile tragedia che colpisce Leonforte, città natale della dottoressa Irene Sauro. Condoglianze alla famiglia anche a nome dell’Università Popolare di Leonforte, di cui era un’estimatrice”.

Al termine del rito funebre, all'uscita del feretro dalla chiesa, i presenti le hanno tributato un grande applauso.