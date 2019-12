Girava in bicicletta a Vittoria, quando alla vigilia di Natale, è stato investito da un'auto in via Generale Cascino. Ad aere la peggio è stato il ciclista che subito soccorso è stato accompagnato al Pronto soccorso del 'Guzzardi' di Vittoria. Le sue condizioni non sono gravi. Rimane tuttavia da chiarire la dinamica dell'incidente.