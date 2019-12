Partinico, presi dopo inseguimento con la cocaina

Non si fermano all'Alt dei carabinieri. Vengono inseguiti, bloccati ed uno arrestato. A bordo dell'auto nascondevano cocaina. I carabinieri di Alcamo hanno bloccato due corrieri di Partinico durante un servizio di controllo del territorio. A finire nei guai sono stati Salvatore Gugliotta, 46 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari, che è stato arrestato, e il suo complice,M.S., 29 anni, che è stato denunciato. I due sono stati fermati sulla strada provinciale 47, nei pressi di contrada Gammara. Inutile il tentativo di fuggire all'alt.

Nell'auto i militari hanno trovato 500 euro in banconote di piccolo taglio mentre Gugliotta, che si trovava sul lato passeggero, aveva addosso 10 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per essere immesse nel mercato degli stupefacenti, per un peso complessivo di 6 grammi.